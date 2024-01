Tottenham-Brentford, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale di Premier League: al Tottenham Hotspur Stadium, ospite della formazione di Postecoglou, arriva il Brentford, quattordicesima forza del campionato. Spurs a caccia di una vittoria per inseguire il quarto posto, attualmente lontano tre lunghezze. Diversamente, il Brentford ha ritrovato la vittoria nell’ultima sfida contro il Nottingham Forest dopo cinque sconfitte consecutive. Il match, in programma mercoledì alle 20.30, sarà visibile su Sky Sport (253); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Tottenham-Brentord:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Hojbjerg, Bentancur; Johnson, Kulusevski, Werner; Richarlison. All. Postecoglou.

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Collins, Pinnock, Mee; Roerslev, Janelt, Jensen, Damsgaard, Lewis-Potter; Toney, Maupay. All. Frank.