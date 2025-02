Trionfo azzurro, disastro Juventus: Empoli in semifinale per la prima volta nella propria storia

Prestazione negativa della Juventus e merito ad un grandissimo Empoli, che raggiunge per la prima volta nella storia la semifinale della coppa nazionale. Avanti i toscani con Maleh, rispondono i bianconeri con Thuram. Decisivi i rigori falliti da Vlahović e Yildiz.

Juventus – Empoli, Maleh apre le danze e Konate si divora il raddoppio

Primo tempo in chiaro scuro per la Juventus, che chiude sotto nel punteggio, con un rischio incredibile per il raddoppio nei minuti finali. Ad inizio gara, dopo appena due minuti, Nico González si divora, a portiere battuto, la rete per passare avanti. Dopo l’opportunità si spegne la formazione di Thiago Motta, che lascia spazio a quella di D’Aversa, la quale trova il vantaggio grazie ad un gran tiro ad incrociare dal limite d’area di Maleh, imparabile per un incolpevole Perin Nell’ultima azione della prima frazione l’incredibile occasione del raddoppio fallita da Konate, che, da lancio di Vasquez, colpisce il palo da ottima posizione.

Juventus – Empoli, Thuram illude i bianconeri: decisivi gli errori di Vlahović e Yildiz dal dischetto

Nella ripresa è necessaria la reazione della Juventus, reduce da un primo tempo a bassa intensità e con tanti errori. Dopo una prima opportunità con Vlahović, il pari è firmato da Thuram. Il francese, con un gran numero, supera Henderson e non lascia scampo a Vasquez sul primo palo. I bianconeri provano il sorpasso ancora con l’attaccante serbo, ma si conclude con un nulla di fatto. Occasione anche l’Empoli con Kouamé. I toscani resistono all’arrembaggio conclusivo dei padroni di casa e portano la gara ai calci di rigore. La lotteria comincia con Vlahović che calcia altissimo sopra la traversa. Il secondo rigore fallito è di Yildiz. Marianucci non sbaglia il rigore decisivo. Empoli in semifinale per la prima volta nella storia.

Juventus – Empoli, rigori:

Vlahović – alto (J)

Henderson – gol (E)

Kolo Muani – gol (J)

Kouamé – gol (E)

Locatelli – gol (J)

Cacace – gol (E)

Yildiz – parato (J)

Marianucci – gol (E)