Calciomercato Juventus: per Lookman servono 60 milioni

Dopo due sessioni di calciomercato importanti, la Juventus sembra non volersi fermare: Giuntoli infatti per giugno avrebbe messo nel mirino Ademola Lookman, che sembra voler separarsi dall’Atalanta in estate anche in virtù delle recenti e poco felici dichiarazioni di Gasperini nei suoi confronti.

Trattativa complicata, la concorrenza non manca

La trattativa che porterebbe l’attaccante nigeriano a Torino rimane comunque difficile: come riportato da ‘Tuttomercatoweb’, le richieste della Dea si aggirerebbero intono ai 60 milioni di euro senza contropartite tecniche; inoltre la concorrenza non sembrerebbe mancare affatto: Lookman infatti avrebbe molti ammiratori in Inghilterra che vorrebbero portarlo in Premier League. La Juventus rimarrà comunque vigile sulla situazione del calciatore classe ’97 che con ogni probabilità cambierà casacca nella stagione 25-26.