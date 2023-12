Smaltita la delusione di Champions League contro il Newcastle, il Milan entra con la testa giusta contro il Monza e rifila un tris perfetto per recuperare terreno su Inter e Juventus. Al 3′ i rossoneri sono già in vantaggio con Reijnders ben servito da Capitan America, Pulisic. Il Milan c’è e lo fa vedere visto che la squadra di Pioli ha voglia di dimenticare gli ultimi risultati e a 4′ minuti dall’intervallo raddoppia con Simic su assist di Leao.

Il Milan reagisce: battuto il Monza

Il secondo tempo è di contorno per il Milan, che tiene palla e contiene anche se nel finale c’è gloria anche per Okafor che al 76′ batte Di Gregorio su assist di Giroud. Non una buona notizia però perchè dopo il gol l’attaccante lascia il campo per infortunio e Pioli storce il naso anche se quello che ciò più conta è che il Milan torna alla vittoria.