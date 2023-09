Udinese-Frosinone, le ultimissime sulle formazioni

Frosinone ospite dell’Udinese, questo pomeriggio alle 18.30. Bianconeri in campo con 3-5-2 composto da: Silvestri tra i pali; Perez, Bijol e Kabasele in difesa; Samardzic, Walace e Lovric in mezzo al campo, sostenuti da Ferreira e Kamara sulle fasce laterali; Thauvin accanto a Lucca in avanti. Di Francesco sceglie il 4-3-3 per i ciociari con: Turati in porta; Monterisi e Romagnoli difensori centrali, Oyono e Marchizza terzini; Gelli, Mazzitelli e Barrenechea a centrocampo; Harroui, Cheddira e Caso come tridente offensivo.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Barrenechea; Harroui, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.