Udinese-Frosinone, probabili formazioni e dove vederla

Bianconeri alla ricerca dei primi tre punti

Terza giornata di Serie A: all’Udinese Arena, casa dei bianconeri, arriva il Frosinone. Un punto in due partite per i bianconeri – sconfitto dalla Juventus in casa nel primo incontro, pareggio contro la Salernitana nella seconda sfida – ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Buona partenza, invece, per i ciociari, fermi a quota tre punti, dopo la vittoria ottenuta sabato scorso ai danni dell’Atalanta. Il match, in programma questo pomeriggio alle 18.30, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Sottil