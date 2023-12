Udinese e Verona scenderanno domani in campo alle ore 15, in un match che si prospetta caldissimo con entrambe le squadre alla ricerca di punti salvezza. La squadra di Cioffi arriva a questa partita con buoni propositi visto l’evidente cambio di passo nelle ultime partite rispetto all’inizio di stagione. La squadra di Baroni invece, reduce da un periodo altamente negativo con la squadra scivolata al penultimo posto e con lo stesso tecnico in bilico; cercherà di ottenere il massimo risultato domani ad Udine per dare una risposta al campionato ma soprattutto al club. Il match, in programma domenica alle 15 alla Dacia Arena, sarà trasmesso in tv e streaming da Dazn.

Le probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin, Success. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Faraoni, Hien, Amione, Terracciano; Folorunsho, Duda; Lazovic, Suslov, Ngonge; Djuric. Allenatore: Marco Baroni.