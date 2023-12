Dopo la sfortunata esperienza alla Spal, Daniele De Rossi potrebbe tornare presto in panchina. L’ex calciatore e ora allenatore è uno dei maggiori indiziati per sostituire Marco Baroni, che il presidente Setti potrebbe sollevare dall’incarico. Con lui potrebbe esserci anche Giampiero Pinzi, ex calciatore dell’Udinese.