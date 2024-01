Udinese-Lazio, vista dai bookmakers | Comparazione quote e analisi

L’Udinese ospita la Lazio al Bluenergy Arena in un incontro di Serie A cruciale. L’Udinese, dopo la vittoria contro il Bologna, cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre la Lazio, vicina alle posizioni europee, punta a migliorare la propria classifica. La Lazio ha un buon record a Udine, non perdendo in questo stadio da oltre un decennio. Entrambe le squadre hanno avuto problemi di infortuni, con importanti giocatori assenti. Si prevede una partita equilibrata con la possibilità di un pareggio tra due squadre determinate​​.