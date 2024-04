Udinese-Roma, c’è la possibile data del recupero | Tutti i dettagli

C’è attesa in casa Roma per capire quando si potrà recuperare la sfida contro l’Udinese, interrotta al 71′ a causa del malore accusato da Evan Ndicka. Ora che si ha la certezza che il giocatore sta bene, si può tornare a parlare di campo.

Udinese – Roma, ecco quando si recupera

Quando si recupera Udinese-Roma? È questa la domanda che si pongono tutti. Il Corriere della Sera oggi in edicola scrive che i Friedkin spingono per giocare lo stesso giorno del recupero di Atalanta-Fiorentina, sfida rinviata a causa del malore che ha colpito Joe Barone, in seguito deceduto.

La Lega Serie A ha intenzione di mettere in calendario la gara il prima possibile, forse già il prossimo 25 aprile. Si avranno certezze venerdì prossimo, il giorno dopo il ritorno dei quarti di finale contro il Milan, quando verrà presa una decisione definitiva.

La gara sarebbe così disputata tra quella contro il Bologna, in programma lunedì 22 aprile, e il match contro il Napoli, da calendario domenica 28, prima della settimana dell’eventuale semifinale di Europa League.