Lunedì 25 agosto alle 18:30 l’Udinese inaugurerà la sua stagione in Serie A ospitando il Verona al BluEnergy Stadium. La squadra di Runjaic si presenterà con una formazione rimaneggiata a causa della lunga squalifica di Okoye, con Sava chiamato a difendere i pali e il giovanissimo Palma pronto a guidare la retroguardia accanto a Kristensen e Solet, quest’ultimo al centro di insistenti voci di mercato che lo avvicinano all’Inter. In mezzo al campo spazio al nuovo arrivato Atta, subito titolare al fianco di Lovric e Karlstrom.

Il Verona di Zanetti porterà in campo numerosi volti nuovi. Ebosse e Nunez saranno titolari dal primo minuto, mentre in difesa non ci sarà Valentini, fermato da un infortunio, e lo stesso Nelsson, annunciato oggi e ancora non pronto per l’esordio. A centrocampo possibili minuti per Niasse e Bernede, mentre in attacco Giovane avrà l’occasione di affiancare Mosquera in una sfida che promette intensità fin dall’inizio.

Udinese-Verona, probabili formazioni e dove vederla

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Kamara; Bravo, Davis. Allenatore: Runjaic.

Squalificati: Okoye.

Indisponibili: Nessuno

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Mosquera. Allenatore: Zanetti.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Suslov, Valentini.

La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN lunedì 25 agosto alle 18:30.