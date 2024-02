ULTIM’ORA Juventus – Chiesa lascia l’allenamento per un colpo alla caviglia

Un’altra brutta notizia in casa Juventus, dove Chiesa ha lasciato il campo d’allenamento per un colpo subito da Alex Sandro in uno scontro di gioco, precisamente alla caviglia destra. Prosegue il periodo non positivo del numero 7 bianconero, che tra acciacchi fisici e prestazioni opache e tatticamente discutibili non sta riuscendo a brillare in questa fase saliente del campionato.

Chiesa prende un colpo, può saltare il Napoli? Ancora problemi fisici per Allegri

Federico Chiesa potrebbe aggiungersi alla lista degli indisponibili della Juventus, dopo Perin, Danilo, De Sciglio, Rabiot e Mckennie, gli ultimi due infortunatisi nell’ultima sfida di campionato contro il Frosinone. Prosegue il periodo di difficoltà anche per Max Allegri che non trova più brillantezza nella sua squadra, eccezion fatta per Vlahovic, e rischia di perdere anche Chiesa per la sfida contro il Napoli.