Un pomeriggio di straordinaria follia al Ferraris: il Genoa ribalta il Bologna e vince 3-2

Termina 3-2 la sfida del Ferraris tra Genoa e Bologna, valida per 22esimo turno del campionato di Serie A. Agli ospiti non basta il doppio vantaggio accumulato con il gol di Ferguson e l’autorete di Otoa. L’episodio che trasforma l’andamento della gara è l’espulsione di Skorupski, uscito malissimo su Vitinha, al trenta dalla fine. La formazione di Daniele De Rossi reagisce benissimo e trova i due gol del pari con Malinovksyi prima ed Ekuban poi. Il gol di Messias Jr. nel finale di gara regala tre punti importantissimi ai suoi, che danno uno slancio importantissimo alla propria classifica e raggiunge la tredicesima posizione. Secondo ko consecutivo per il Bologna, che sembrava aver la partita in pugno, bloccato all’ottavo posto con 30 punti.

Ferguson manda gli ospiti in vantaggio

Prima parte della prima frazione di gioco senza lampi e privo di occasioni. Comincia meglio il Bologna con l’occasione di Lykogiannis, su cui arriva prontamente Bijlow. Al 33esimo minuto altra opportunità degli ospiti con Rowe, che si accentra e trova l’opposizione dell’estremo difensore olandese. Un minuto più tardi arriva il vantaggio della formazione di Italiano con il tiro da fuori di Ferguson, che termina in fondo alla rete dopo un primo impatto sul palo. Povera la reazione del Genoa, che spesso recrimina episodi arbitrali a sfavore.

L’espulsione di Skorupski cambia la gara: il Genoa ne fa tre e ribalta la sfida

Secondo tempo incredibile al Ferraris, che porta la vittoria, in rimonta, dei padroni di casa. Il gol dello scozzese accende la partita e il Bologna, subito in rete nella ripresa grazie allo sfortunato autogol di Otoa, sopraggiunto dall’assist tentato da Zortea per Immobile, deviato proprio dal difensore genoano. La svolta della gara arriva al 60esimo quando Skorupski, uscito male su Vitinha, si fa espellere e lascia i suoi in dieci uomini per l’ultima mezz’ora di gara. Sulla conseguente punizione, tuttavia, arriva il gol che riapre la partita: Malinovskyi calcia in modo magistrale e la mette all’incrocio, dove Ravaglia non può arrivare. Al 78esimo arriva il pari del Genoa con Caleb Ekuban, alla seconda realizzazione stagionale, in rete con una bella girata, nata da una sponda di Mercandalli. Al 90esimo un vero e proprio capolavoro di Messias Jr. regala tre punti ai padroni di casa. Dalla destra, il brasiliano, si accentra e calcia dove il portiere felsineo non può arrivare. Vittoria importantissima per morale e classifica per i padroni, che provano addirittura ad allungare nel recupero.