Un sorriso a metà: la Roma vince in casa contro il Cagliari ma perde Dybala per infortunio (1-0)

La Roma vince contro il Cagliari nella ventinovesima giornata di Serie A e sfrutta la debacle della Lazio a Bologna per riavvicinarsi all’Europa che conta. I giallorossi faticano a trovare occasioni nel primo tempo, complice anche l’ottima organizzazione difensiva del Cagliari. Gli ospiti, inoltre, si rendono spesso anche pericolosi nell’area avversaria: in questo senso, è da sottolineare la strepitosa prestazione di Svilar, autore di diverse parate di pregevole fattura. Il gol vittoria arriva nella ripresa grazie a Dovbyk, bravo a infilarsi tra le maglie della difesa avversaria e a liberarsi per la conclusione. Per Ranieri, però, non c’è pace: Dybala, entrato nella ripresa, è costretto alla sostituzione per via dell’ennesimo infortunio muscolare della sua carriera. Nota di merito al Cagliari che, nonostante la sconfitta, ha dato prova di grande compattezza e organizzazione, dimostrando di poter dire la sua nella lotta per la salvezza.

Roma – Cagliari, possesso palla sterile dei giallorossi

Nel primo quarto d’ora di gara, il Cagliari concede poco o nulla alla squadra avversaria: la Roma trova il primo tiro in porta della sua gara solamente al 15′, con Dovbyk, ma la conclusione dell’attaccante termina sopra la traversa. La squadra di Ranieri attacca principalmente per vie laterali nel tentativo di sorprendere i rossoblù con la velocità dei suoi esterni, tuttavia gli ospiti si dimostrano molto compatti e abili nel disinnescare le sortite offensive degli avversari. Intorno alla mezz’ora i giallorossi sfiorano il vantaggio con Mancini: su calcio d’angolo, Paredes pesca Mancini, ben appostato al centro dell’area, ma la volée del capitano della Roma, deviata da un’avversario, finisce sul fondo. Il primo squillo del Cagliari arriva con Piccoli al 33′, ma il tentativo del centravanti viene prontamente intercettato da Svilar. La Roma cresce col passare dei minuti e torna all’attacco col tandem Soulé-Dovbyk: il cross dell’argentino trova la spizzata dell’ucraino, ma il pallone finisce ampiamente sul fondo. Sul finire del primo tempo, entrambe le squadre vanno vicine alla rete: Dovbyk spreca di testa su calcio d’angolo mentre Zortea calcia una sassata in corsa che si spegne sull’esterno della rete.

Roma – Cagliari, Dovbyk a segno su calcio d’angolo

La seconda frazione di gioco si apre con un’enorme occasione da gol per il Cagliari: solo il riflesso miracoloso di Svilar salva la Roma sul tentativo di Piccoli a due passi dalla porta. Una manciata di minuti dopo, i giallorossi reagiscono con il piazzato di Soulé, ma il tentativo dell’argentino non impensierisce Caprile. Al 60′, dopo un calcio d’angolo per gli ospiti, la Roma riparte aggressiva verso l’area di rigore avversaria: Baldanzi imbuca benissimo ma Dovbyk guadagna solamente un calcio d’angolo. Proprio sul corner, i giallorossi passano in vantaggio: Dovbyk gira il pallone in rete e porta in avanti i suoi. Nonostante lo svantaggio, il Cagliari prova timidamente la reazione: Piccoli penetra in area un diagonale trovando, però, la respinta in tuffo del portiere giallorosso. Il vantaggio porta entusiasmo alla Roma e l’ingresso di Dybala permette alla squadra di casa di aumentare il fraseggio in fase offensiva. Al 70′ Svilar è ancora una volta decisivo: su calcio di punizione dalla trequarti per il Cagliari, Mina colpisce di testa nell’area piccola e indirizza un pallone velenosissimo verso la porta, ma il portierone giallorosso sfoggia l’ennesimo intervento di livello della sua gara e nega il gol al colombiano. La partita prosegue sul filo dell’incertezza ed entrambe le squadre cercano di sfruttare li spiragli offerti dagli avversari per spingersi in avanti. Alla fine, però, è la Roma a portarsi a casa i tre punti.

Roma – Cagliari, il tabellino

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Koné (64′ Cristante), Paredes, Angelino; Baldanzi (64′ El Shaarawy), Soulé (64′ Dybala – 75′ Pisilli); Dovbyk. All.: Ranieri.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Adopo (75′ Marin), Prati (65′ Makoumbou), Deiola (79′ Pavoletti), Obert (65′ Augello); Viola (65′ Mutandwa); Piccoli. All.: Nicola.

Reti: 62′ Dovbyk (R)

Ammoniti: 26′ Viola (C), 39′ Obert (C)

Espulsi: nessuno