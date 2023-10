Nasti lascia il ritiro della Nazionale U21

Anche la NAzionale U21 ha i suoi piccoli problemi, a quanto pare Marco Nasti ha rifilato un pugno a Ruggeri che è stato costretto ad abbandonare il ritiro per far ritorno a Bergamo. Per quanto accaduto il Ct Nunziata ha ritenuto opportuno di non convocare NAsti per i prossimi impegni degli Azzurri.

Nasti si è pentito del gesto, e questo è quanto ha scritto sul suo profilo social:

“Mi sono già scusato privatamente ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un’occasione di crescita”