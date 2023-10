La Lazio scaccia via le critiche e vince ancora nel finale, come già accaduto contro il Celtic, questa volta contro l’Atalanta di Gasperini. Partenza a razzo della Lazio, in vantaggio già dopo cinque minuti per lo sfortunato autogol di Charles De Ketelaere. Raddoppio immediato dei biancocelesti con Castellanos, che finalizza un ottimo assist di Felipe Anderson.

Tuttavia, l’Atalanta non molla e accorcia le distanze al minuto numero 33 con Ederson, che capitalizza di testa un cross di Ruggeri. Il secondo tempo si apre con i bergamaschi alla ricerca del gol del pari, arrivato al minuto 63 con Kolasinac, ancora di testa, su un assist di Koopmeiners. Nel finale è nuovo vantaggio biancoceleste con Vecino, pronto a mettere in rete la palla deviata da Castellanos. Nei minuti conclusivi è assedio atalantino: all’88 ci prova Scalvini di testa, ma la palla finisce sul fondo. La Lazio, sale a quota 10, superando con la Roma (che sarà in campo alle 18), e uscendo dalle parti basse della classifica. Niente da fare per begamaschi, che agguantano Fiorentina e Napoli a 14 punti, e restano a 13.

Lazio-Atalanta, risultato e tabellino

3-2

Reti: 5′ De Ketelaere – autogol (L), 11′ Castellanos (L), 33′ Ederson (A), 63′ Kolasinac (A), 83′ Vecino (L

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi (64′ Kamada), Rovella (77′ Cataldi), Luis Alberto (55′ Vecino); Felipe Anderson (78′ Isaksen), Castellanos, Zaccagni (55′ Pedro). A disposizione: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Vecino, Pedro, Isaksen. All. Sarri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta (81′ Bakker), De Roon, Ederson, Ruggeri (81′ Holm); Pasalic (46′ Koopmeiners); De Ketelaere (70′ Muriel), Scamacca (60′ Lookman). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Holm, Palomino, Bonfanti, Zortea, Hateboer, Koopmeiners, Bakker, Adopo, Miranchuk, Muriel, Lookman. All. Gasperini.