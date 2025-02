Venezia – Roma, le ultimissime sulle formazioni

Possibile esordio per i nuovi acquisti giallorossi. Ranieri potrebbe lanciare dal primo minuto sia Gourna-Douath che Salah-Eddine. Riposo per Angeliño. In attacco confermata la coppia Dybala-Dovbyk. Nel Venezia: Oristanio con Yeboah in attacco.

Venezia – Roma, le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Yeboah, Oristanio. All. Di Francesco.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Gourna-Douath, Cristante, Pisilli, Salah-Eddine; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.