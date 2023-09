Verona-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Bergamaschi in campo alle 18.30

Turno infrasettimanale, sesta di Serie A: al Bentegodi, ospiti del Verona, arriva l’Atalanta. I bergamaschi hanno ritrovato la vittoria in campionato nel match casalingo contro il Cagliari e vogliono provare a dare continuità dopo un altalenante avvio di campionato. Il Verona di Baroni prova a ritrovare la via dei tre punti dopo due sconfitte e un pareggio arrivati dalle ultime tre gare. Verona-Atalanta sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Duda, Ngonge; Djuric. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Pasalic, Lookman. All. Gasperini.