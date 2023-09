Atalanta Cagliari, risultato, tabellino e highlights del match

L’Atalanta sconfigge 2-0 il Cagliari in un match valido per la quinta giornata di Serie A, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere la partita i gol di Lookman al

33′ e Pasalic al 76′. In classifica gli orobici salgono al 6° posto a quota 9, mentre i sardi, ancora a secco di vittorie in campionato, sono penultimi con solo due punti.

RETI: 33′ Lookman, 76′ Pasalic

AMMONITI: 42′ Luvumbo

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners ; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Muriel, Zortea, Adopo, Cortinovis, Hateboer, Miranchuk. Allenatore: Gasperini.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Dossena, Hatzidikos, Obert; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Deiola, Azzi; Luvumbo, Shomurodov. A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Prati, Oristanio, Augello, Zappa, Petagna. Allenatore: Ranieri

ARBITRO: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

ATALANTA CAGLIARI HIGHLIGHTS