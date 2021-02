Verona-Juventus, Andrea Pirlo: “Ci aspetta una partita tosta”

Verso Verona-Juventus

L’anticipo serale della 24^ giornata di Serie A si gioca al Bentegoti tra Verona-Juventus. La squadra di Juric spera di incastrare i bianconeri come all’andata, quando allo Stadium finì 1-1. La formazione allenata da Pirlo spera di continuare a fare punti in classifica e avvicinare l’Inter. L’allenatore della Vecchia Signora presenta il match in conferenza stampa.

Andrea Pirlo: “Non recuperiamo nessuno”

Andrea Pirlo sa che al Bentegoti non sarà una passeggiata, dichiara: “Sarà una partita molto difficile e molto fisica. Juric ha dato un’idea di calcio molto chiara alla sua squadra e dovremo stare molto attenti alla loro corsa e alle trame di gioco. Ci aspetterà insomma una partita molto tosta. Non dovremo farci sorprendere dalla loro fisicità sapendo che loro giocano un calcio particolare, stile Atalanta. Dovremo stare attenti e saper giocare l’uno per l’altro con scambi veloci e attaccare lo spazio alle spalle”.

Aggiornamento sugli infortunati

L’infermeria bianconera è piena. L’allenatore continua a perdere giocatori, sul recupero di qualcuno, afferma: “Non recupera nessuno, Dragusin può essere un’opzione sin dall’inizio. Iniziamo col dire che Kulusevski sta bene e sta imparando tanto ed è pronto per giocare.Lo sta facendo in un ruolo non suo e noi adesso gli chiediamo un gioco diverso dalle sue caratteristiche e lo può fare bene. Per Dybala e Morata non ci sono novità”. Mancano 12 giorni alla partita di ritorno contro il Porto, ci si chiede se Dybala e Morata riusciranno a recuperare. Pirlo, sulle condizioni dei due attaccanti, afferma: “Per Alvaro aspettiamo qualche giorno, adesso deve stare a riposo fino a domenica. Per Paulo adesso valutiamo la soluzione migliore per farlo tornare a disposizione. Dybala non è a rischio operazione. Ha fatto un consulto e adesso vediamo quello che può essere il trattamento migliore. Un’altra punta a gennaio? No, non ci serviva è solo che i tempi purtroppo si sono prolungati e non l’abbiamo potuto avere a disposizione”.