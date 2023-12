Lazio in campo questo pomeriggio alle 15 contro il Verona. Formazione biancoceleste in campo con il solito 4-3-3. Davanti a Provedel, spazio per Casale e Gila, difensori centrali, sostenuti da Lazzari e Marusic. Centrocampo affidato a Rovella con Guendouzi e Luis Alberto. In avanti il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati della punta, Immobile.

Le probabili formazioni:

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Hien, Terracciano; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.