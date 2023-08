Verona-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Roma ospite del Verona

Roma ospite del Verona al Bentogodi nella seconda giornata di Serie A. Giallorossi a caccia della prima vittoria in campionato dopo il pareggio casalingo contro la Salernitana, gialloblù, invece, vogliono continuare a vincere dopo l’ultima prova contro l’Empoli. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Hien; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Doig; Ngonge, Mboula; Bonazzoli. All. Baroni