Verso Atalanta-Lazio, tanti problemi per Sarri | Turnover forzato

La sfida al Gewiss stadium tra Atalanta e Lazio di domenica alle 18 sarà decisiva per zona champions, a maggior ragione che le due squadre sono a soli due punti di distanza l’una dall’altra con una partita in meno ad entrambe.

Verso Atalanta-Lazio, out Patric e Zaccagni

Le ultime sulla probabile formazione biancoceleste vanno verso l’assenza di Patric che ha problemi alla spalla da diverse settimane, e Zaccagni che ha accusato problemi al piede. Sarà out anche Cataldi per squalifica, quindi Maurizio Sarri dovrà fare a meno a parecchie pedine importanti per la gara contro l’Atalanta. Rimangono alcune certezze come Luis Alberto a guidare il centrocampo, e Castellanos che nell’ultima gara contro il Napoli gli hanno visto annullare un gol meraviglioso di rovesciata.