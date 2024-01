Lazio, Lotito ha adeguato il contratto di Patric | Il punto sui rinnovi

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Lotito avrebbe mantenuto la sua parola adeguando il contratto di Patric. L’adeguamento del contratto riguarda lo stesso, cioè quello in scadenza nel 2027 che è stato alzato, come promesso dal presidente stesso lo scorso anno.

Lazio, Lotito al lavoro sui rinnovi

L’attenzione del presidente ora però, si sposterà sugli altri rinnovi. In primis quello di Mattia Zaccagni, per la quale non è ancora stato fissato nessun appuntamento con gli agenti quando il suo contratto è in scadenza nel 2025. Questo rinnovo in casa Lazio, è al momento la priorità ma verrà trattato solo al rientro dall’Arabia Saudita.