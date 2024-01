Calciomercato Lazio, Lotito al lavoro in Arabia sui rinnovi: le ultime

Lotito in Arabia oltre a puntare sulla Supercoppa, punta ai rinnovi in casa Lazio

La Lazio è in Arabia in attesa di sfidare l’Inter per la semifinale di Supercoppa. Il presidente Lotito ci crede, perché secondo quanto riporta Il Messaggero, i biancocelesti potrebbero incassare 8 milioni di euro come premio dalla vittoria finale. Questa trasferta però, sarà anche un occasione per parlare dei rinnovi di contratto di alcuni giocatori.

Calciomercato Lazio, Lotito prepara i rinnovi di quattro

Lotito starebbe lavorando in Arabia sui rinnovi di quattro giocatori. Il primo su tutti sarebbe Felipe Anderson, che avrebbe già trovato l’accordo con la Juventus ma il presidente vorrebbe fargli cambiare idea per accettare la proposta da 3,5 milioni fino al 2028. Poi ci sarebbe Zaccagni, per la quale si vuole accelerare con una proposta da 2 milioni a stagione. Novità attese anche per l’estremo difensore Provedel e per Alessio Romagnoli.