Verso Cagliari-Juventus, Allegri studia la mossa Alcaraz. Ballotaggio tra i pali

La Juventus a Cagliari domani per l'anticipo della 33esima giornata di Serie A. Alcuni ballottaggi per Allegri ancora aperti

La Juventus in vista della gara contro il Cagliari avrà l’allenamento oggi pomeriggio alla Cortinassa. Allegri è tentato a provare qualcosa di diverso dal punto di vista tattico, con Alcaraz che potrebbe essere utilizzato dal primo minuto sulla trequarti dietro le punte.

Verso Cagliari-Juventus, Yildiz o Chiesa insieme a Vlahovic in attacco

Secondo “TuttoJuve” sulla possibile formazione della Juventus che sfiderà il Cagliari domani sera, la difesa dovrebbe rimanere la stessa, con un unico ballottaggio in porta con uno tra Szczesny e Perin, il polacco dopo essersi operato al naso sembra aver recuperato. A centrocampo tutto confermato con Kostic sull’esterno a sinistra in vantaggio su Iling Junior. Davanti insieme a Vlahovic, Yildiz o Chiesa per comporre il duo d’attacco.