Verso Empoli-Milan: riflettori accesi su Gimenez

Domani 8 febbraio alle ore 18:00, lo stadio Castellani di Empoli ospiterà la sfida tra Empoli e Milan, valida per la 24ª giornata di Serie A. I Rossoneri arrivano all’appuntamento forti di un impressionante rullino di marcia contro i toscani: sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto sfide di campionato, con 18 gol segnati (una media di 2,3 a partita) con solo tre reti subite.

Giménez pronto a scrivere la storia: il Milan attende il primo gol messicano in Serie A

Uno degli osservati speciali sarà Santiago Giménez, che potrebbe entrare nella storia come il primo giocatore messicano a segnare con la maglia del Milan in Serie A. L’attaccante classe 2001 ha dimostrato un’impressionante prolificità durante la sua esperienza nei in Olanda. Con il Feyenoord, dal 2022/23, ha messo a segno 65 reti in 105 presenze tra tutte le competizioni. Nel medesimo periodo, soltanto Luuk de Jong (70 gol in 115 partite con il PSV) ha fatto meglio tra i giocatori attivi in Eredivisie. La sfida contro l’Empoli rappresenta dunque un’occasione importante per Giménez per confermare il suo valore anche nel contesto del campionato italiano e scrivere una nuova pagina nella storia del club rossonero.