Verso Fiorentina-Roma, due assenze pesanti per Daniele De Rossi

Brutte notizie per Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso, in vista della sfida di domani contro la Fiorentina, dovrà a fare a meno di Renato Sanches e Smalling, che salteranno la gara del Franchi per problemi muscolari visto che l’ex Psg ha riportato un affaticamento al contrario di Paredes, che sarà convocato.