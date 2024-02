Verso Frosinone-Roma, De Rossi indeciso tra Dybala e Baldanzi | Le ultime da Trigoria

La Roma dopo il pareggio in Europa League contro il Feyenoord, è tornata al lavoro a Trigoria per preparare il match di domenica contro il Frosinone. La squadra allenata da De Rossi vuole continuare ad ambire e ad inseguire un posto in Champions, per farlo però servirà l’aiuto da parte di tutti e per la gara di domenica il tecnico starebbe pensando ad alcuni cambi.

Roma, ballottaggio tra Dybala e Baldanzi

La Roma rispetto a Rotterdam cambierà qualcosa. In porta tornerà Rui Patricio, mentre in difesa scalpita Huijsen al fianco di Mancini. Sugli esterni molto probabilmente scenderanno in campo Kristensen e Angelino, a centrocampo invece tornerà Cristante al fianco di Paredes e Pellegrini. In attacco infine De Rossi vorrebbe puntare sul trio composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy nonostante il ballottaggio tra la Joya e Baldanzi.