Il match tra Juventus e Inter non è mai una gara banale, è una delle partite più sentite da entrambe le tifoserie. Quando scendono in campo la Vecchia Signora e Neroazzurri il calcio italiano si ferma, è uno dei match più importate in Serie A ed è inoltre anche uno dei più antichi.

Il Derby d’Italia ha una storia tutta sua fatta di trofei, goal leggendari e statistiche imprevedibili. L’unica volta che non è andato in scena è stato durante la stagione 2006/ 2007 poiché la Juventus è stata retrocessa in Serie B, che vide l’Inter vincere lo scudetto.

Tra Juventus e Inter chi ha vinto più partite ?

La Juventus ha conquistato nettamente più vittorie rispetto all’Inter nel Derby d’Italia, si sono affrontate infatti 249 volte nelle varie competizioni ufficiali. I bianconeri hanno vinto 112 volte, mentre i nerazzurri 75. I pareggi sono stati pochi, appena 61, segno che il match è sempre stato improntato verso i 3 punti. Per le reti segnate durante a partita continua a vincere la Vecchia Signora con 352 goal fatti e per i Neroazzurri 306, un distacco non così netto come le vittorie.

Come ci arrivano le due squadre al Derby d’Italia

Allegri, tra diffidati e infortunati dovrà valutare bene come scendere in campo, l’ultimo ad essersi fermato infatti è stato Locatelli che ha subito una leggera frattura ad una costola dovuta ad uno scontro di gioco durante Juventus- Cagliari, che si va ad unire a Danilo il quale il rientro sarà da valutare. Però in vista del match il tecnico livornese dovrebbe recuperare Weah e Alex Sandro.

Per Inzaghi non sembrano esserci buone notizie in difesa, il recente forfait di Bastoni va ad aggiungersi a quello di Pavard, una gara tosta quella che si prospetta all’Allianz Stadium il 26 novembre. Inzaghi perde due dei difensori titolari, però potrebbe ritrovare Cuadrado, anche se sembra difficile però vuole esserci a tutti i costi contro la Juventus, nonostante non abbia abbastanza minutaggio nelle gambe per Inzaghi potrebbe essere una buona notizia.