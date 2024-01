Verso Inter-Juventus, oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano | Le ultime

L’Inter dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Simone Inzaghi tornerà oggi ad allenarsi ad Appiano Gentile. La squadra, reduce dal pesante successo di Firenze, è pronta ad immergersi per preparare lo scontro diretto contro la Juventus previsto per domenica sera.

Inter, Inzaghi prepara la squadra anti-Juve

Nella giornata di oggi dunque, i cancelli di Appiano Gentile si riapriranno per L’Inter. La squadra tornerà ad allenarsi con la consapevolezza che domenica si dovrà giocare il derby d’Italia per vincere. Perché si disputerà a San Siro, ovvio, ma anche perché una vittoria sulla Juve regalerebbe agli uomini di Inzaghi un +4 che potrebbe valere tantissimo vista anche la partita in meno. Il tecnico piacentino punterà sulla miglior Inter possibile con l’unico interrogativo che riguarderà la corsia di destra con Darmian al momento ancora avanti a Dumfries.