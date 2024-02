Verso Juventus-Udinese, Allegri pensa ad Alcaraz: le ultime

La Juventus è obbligata a vincere contro l’Udinese per rimanere in corsa e riprendersi il prima possibile dalla brutta sconfitta a San Siro per mano dell’Inter.

Con Alcaraz la Juventus diventa più offensiva

L’innesto del centrocampista argentino porterebbe qualità in fase offensiva e una discreta copertura in fase di non possesso. Vedremo così una Juventus diversa, più offensiva.

Come riporta “Sportmediaset ” l’innesto di Alcaraz a centrocampo porterà il tecnico livornese all’utilizzo del 3-4-1-2, con il nuovo acquisto alle spalle dei due attaccanti. Il centrocampo a 4 della Juventus vedrà McKennie a destra, Cambiaso a sinistra, e Locatelli – Rabiot coppia di centrali.