Ieri la Juventus ha pareggiato contro il Genoa, e ciò dà la possibilità all’Inter di Simone Inzaghi di superare i bianconeri di quattro punti in classifica. I nerazzurri comunque non avranno impresa facile, in quanto dovranno affrontare la Lazio di Sarri, contro la quale non vincono all’Olimpico dal 2018. La squadra milanese presenta diversi problemi sul lato destro; una buona notizia per il club è la presenza di Darmian.

Inter | L’emergenza in atto

Inzaghi, da quanto si apprende da Fcinter1908.it, si trova davanti a una situazione molto difficile: “Pavard parte per Roma e andrà in panchina. Emergenza totale a destra per l’Inter (out Dumfries, personalizzato oggi, e Cuadrado, assente in vista dell’operazione). Gioca Darmian a tutta fascia. De Vrij migliora, ancora a parte ma a buon ritmo sul campo e punta il Lecce“.