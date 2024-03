Verso Lecce-Roma, De Rossi ritrova l’attacco titolare | Le probabili formazioni

Verso Lecce-Roma, De Rossi a caccia di punti Champions per il quarto posto e per il rinnovo di contratto. Questo sarà un mese decisivo per i giallorossi tra campionato ed Europa League

Con il campionato di nuovo vicino al ritorno, la Roma di Daniele De Rossi ha voglia di riprendere il cammino giusto per la Champions League. Non sarà facile sia perchè davanti c’è un Bologna in grande spolvero ma anche perchè l’ostacolo del 1 aprile si chiama Lecce, che ha cambiato tecnico e che ha conquistato subito tre punti preziosi contro la Salernitana.

Pochi dubbi per i due allenatore che lanciano lo stesso schieramento condito da calciatori di qualità come Almqvist e Paulo Dybala, che ritorna in coppia con Lukaku dopo il problema delle ultime settimane. E’ una Roma ritrovata quella del tecnico giallorosso che ora aspetta i gol di Romelu Lukaku.

Verso Lecce-Roma, le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Piccoli.

Allenatore: Gotti.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Allenatore: De Rossi.