Alla vigilia della partita Milan-Borussia Dortmund di Champions League, vi sono alcune novità per i rossoneri di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan potrà contare sui recuperi del centrocampista Loftus-Cheek e anche dell’attaccante Olivier Giroud.

Verso Milan-Borussia, tornano Giroud e Loftus-Cheek

Pioli, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità partirà con Maignan, protagonista nella gara contro la Fiorentina, in porta; in difesa con il neo-recuperato Calabria, Thiaw, Tomori e Hernández. Al centrocampo si vedranno, davanti alla difesa, Krunić e Reijnders; Loftus-Cheek, recuperato da poco, giocherà come trequartista. In attacco ci sarà Giroud e ai suoi lati Chukwueze e Pulisic.

Restano ancora fuori, invece, gli infortunati Leão e Okafor, e anche il centrocampista Musah per via della squalifica. Pioli effettuerà oggi le ultime prove e farà ulteriori valutazioni, anche se pare che sarà proprio questa la formazione che scenderà in campo con i tedeschi del Borussia Dortmund.