Verso Milan-Inter, i nerazzurri con una vittoria vincerebbero lo scudetto | Inzaghi prepara le mosse tattiche

L’Inter vuole tornare a fare male al Milan nel derby dopo la vittoria per 5-1 all’andata, gli uomini di Inzaghi vorranno replicare perché sappiamo che con una vittoria festeggerebbero il loro ventesimo scudetto, proprio davanti ai loro cugini. I nerazzurri vorrebbero arrivare a 6 vittorie consecutive nei derby, e per le statistiche sarebbe decisamente da incorniciare.

Verso Milan-Inter, i nerazzurri a caccia del sesto derby consecutivo

Negli ultimi cinque derby Inzaghi ha vinto sempre nella stessa maniera dal punto di vista tattico come sottolinea la “Gazzetta dello Sport”. La chiave è stata principalmente fermare Leao e la fascia sinistra, il punto più pericoloso per la zona offensiva dei rossoneri, con Darmian che ha svolto il lavoro difensivo sempre in maniera eccellente. Lunedì sera potrà contare anche dell’aiuto di Pavard che dovrebbe partire titolare nei 3 di difesa, anche se sappiamo che i “braccetti e i “quinti” nel gioco di Inzaghi si scambiano molto le posizioni. Per vincere il derby l’Inter si affiderà sicuramente ai contropiede che sono stati negli ultimi incontri un fattore determinante per far male al Milan.