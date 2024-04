Verso Milan-Lecce, i convocati di Gotti: c’è Dorgu obiettivo dei rossoneri per la prossima stagione

Sono questi i convocati di Luca Gotti, allenatore del Lecce in vista della sfida di San Siro contro il Milan. Presente Dorgu, che piace ai rossoneri come alternativa a Theo Hernandez per la prossima stagione.

Milan-Lecce, i convocati di Gotti:

Portieri:

30. Falcone

40. Samooja

21. Brancolini

Difensori:

6. Baschirotto

13. Dorgu

25. Gallo

17. Gendrey

5. Pongračić

59. Touba

12. Venuti

Centrocampisti:

18. Berisha

16. Gonzalez

29. Blin

10. Oudin

8. Rafia

20. Ramadani

Attaccanti:

7. Almqvist

22. Banda

9. Krstović

91. Piccoli

50. Pierotti

11. Sansone