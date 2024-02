Primo impegno in Europa League per il Milan di Europa League

Si avvicina l’Europa League e Roma e Milan devono farsi trovare pronti in vista delle sfide di domani contro Rennes e Feyenoord. E proprio quest’oggi si presenterà in conferenza stampa Stefano Pioli, accompagnato da Matteo Gabbia, difensore del Milan, per affrontare le tematiche sul match di San Siro.