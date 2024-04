Verso Milan-Roma: attenzione ai diffidati, due top rossoneri sono a rischio per il ritorno

Tanti i diffidati tra Milan e Roma, i calciatori dovranno stare attenti per non saltare il ritorno fondamentale per il passaggio del turno

Nella sfida di questa sera tra Milan e Roma, fioccano i giocatori diffidati che dovranno stare attenti a non essere ammoniti per non saltare la gara di ritorno in programma giovedì prossimo allo stadio Olimpico.

Verso Milan-Roma, Maignan e Leao diffidati

Il Milan ha quattro diffidati tra cui due abbastanza pesanti come Maignan e Leao, gli altri rossoneri che dovranno stare attenti a non subire il cartellino giallo evitando la squalifica sono Calabria e Musah, quest’ultimo molto probabilmente partirà dalla panchina. Sarà importante per i giocatori di Pioli non innervosirsi e subire cartellini che potrebbero costare caro in vista del ritorno. Per quanto riguarda la Roma i diffidati sono tre: Cristante, Paredes, e Spinazzola.