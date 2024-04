Verso Milan-Roma, Thiaw e Kjaer in gruppo | Le ultime dalla rifinitura

Buone notizie in casa Milan in vista della gara di domani contro la Roma, nella rifinitura di oggi Thiaw e Kjaer si sono allenati in gruppo

Milan in campo a Milanello per la rifinitura in vista della gara contro la Roma di domani sera, valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Buone notizie per quanto riguarda il reparto difensivo, sia Kjaer che Thiaw si sono allenati in gruppo.

Verso Milan-Roma, Thiaw e Kjaer si giocano una maglia da titolare

Sarà molto importante la presenza di uno dei due difensori appena rientrati dall’infortunio, visto che contro la Roma non ci sarà Tomori squalificato, e Kalulu alle prese ancora con l’infortunio che lo tiene fermo da parecchio tempo. Thiaw è tornato ad allenarsi in gruppo già da ieri, ed è pronto a giocarsi una maglia da titolare ed essere lui il centrale difensivo di riferimento pronto a sfidare la fisicità di Lukaku.