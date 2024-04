Milan, Pioli ritrova Thiaw contro la Roma | Bennacer dal primo minuto

Il Milan si prepara per la fondamentale sfida di domani contro la Roma, valevole per i quarti di finale di Europa League. Stefano Pioli ha un grande dubbio: Malick Thiaw. Il difensore tedesco aveva sofferto di una fascite plantare alla vigilia della partita col Lecce, che lo aveva costretto a dare forfait. Da ieri l’ex Schalke è tornato ad allenarsi in gruppo, e verrà sicuramente convocato. Oggi alle 11:30 ci sarà l’allenamento di rifinitura e alle 14:30 la conferenza stampa di Pioli. Il suo dubbio è se Thiaw ha la condizione per partire dall’inizio, in caso contrario giocheranno dall’inizio Gabbia e Kjaer.

Bennacer torna titolare contro la Roma

Un’altra scelta da prendere per il tecnico è chi schierare al fianco di Reijnders a centrocampo. Adli si è reso protagonista di un’ottima prestazione nell’ultima partita, ma la regia del Milan dovrebbe tornare tra i piedi di Ismael Bennacer. Vietato sbagliare in una sfida che si prospetta come essenziale per valutare la stagione dei rossoneri, e di Pioli.