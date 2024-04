Milan, si accende il mercato | Bennacer può finanziare l’arrivo di Zirkzee

Gli aggiornamenti sul mercato del Milan, che scalda i motori per l'acquisto di Zirkzee e non solo. I soldi possono arrivare da Bennacer.

Il Milan di Pioli si prepara alla partita di dopodomani a ‘San Siro‘ contro il Lecce, e nel frattempo, ai piani alti di ‘Casa Milan‘, si pensa già al calciomercato. La dirigenza, con la supervisione di Zlatan Ibrahimović, sta riflettendo su come potenziare la squadra rossonera in vista della stagione 2024-2025.

Bennacer può finanziare il mercato | All-in su Zirkzee, poi un difensore e un centrocampista

Nessuna rivoluzione in vista per il Diavolo che farà 4-5 operazioni, un paio importanti e il resto di contorno, per puntellare un organico già competitivo per arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, infortuni permettendo. Le priorità di calciomercato del Milan sono il difensore centrale e un attaccante che sappia fare gol. Bisognerà, infatti, sostituire Simon Kjær e Olivier Giroud, che non rinnoveranno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il mercato rossonero potrebbe essere finanziato dalla cessione di Bennacer: clausola di risoluzione di 50 milioni di euro e valore al 30 giugno 2024 nel bilancio rossonero pari a 3,5 milioni di euro. La sua partenza consentirebbe al Milan di generare una plusvalenza di 46,5 milioni di euro e di fare due colpi in entrata. Con quei soldi, infatti, il Milan andrebbe a chiudere due operazioni di calciomercato.

Per l’attacco il nome è Zirkzee, con la Gazzetta che oggi parla di una possibile offerta del Milan intorno ai 50 milioni + il cartellino di Saelemakers, ma bisognerà capire la disponibilità del Bologna. Una trattativa per un giovane, promessa del calcio tedesco, intavolata nei mesi scorsi, è relativa al trasferimento di Assan Ouédraogo in rossonero. Classe 2006, oggi allo Schalke 04, vale circa 20 milioni di euro. Mezzala di inserimento che potrebbe esplodere nel 4-2-3-1 dando il cambio a Loftus-Cheek.