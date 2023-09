Verso Milan-Verona, Pioli cambia il centrocampo: esordio dal 1′ per un giocatore

Dopo la brutta sconfitta nel derby contro l’Inter, il Milan vuole rifarsi in campionato. Per la partita valida per la quinta giornata della Serie A, rossoneri affronteranno il Verona domani pomeriggio alle ore 15:00. Pioli non è stato esente da critiche dopo la brutta prestazione nel derby della Madonnina, e dopo ampi margini di miglioramento nel match contro il Newscastle, egli ha deciso di attuare qualche cambio di formazione in vista della partita che si disputerà a San Siro.

Milan-Verona, ecco la novità a centrocampo

Atteso in conferenza oggi alle ore 14, Stefano Pioli sembra avere le idee chiare su quali saranno i giocatori a scendere in campo contro gli scaligeri. Come riportato da TuttoSport, domani molto probabilmente ci sarà l’esordio dal primo minuto per Musah, centrocampista arrivato quest’estate dal Valencia, il quale fino ad ora aveva giocato soltanto qualche spezzone di partita. Lo statunitense sostituirà Loftus-Cheek, uscito per crampi durante il match infrasettimanale contro il Newscastle.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): Sportiello, Florenzi, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Jovic (Okafor), Leao. Allenatore: Stefano Pioli.