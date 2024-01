Verso Monza-Inter, Inzaghi ha sciolto le riserve | Due le novità

Ultimi dubbi sciolti per Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter secondo Sky Sport. Per l’emittente satellitare ci sarà de Vrij e non Acerbi in difesa, con Pavard e Bastoni che andranno a completare il reparto difensivo. A centrocampo toccherà a Barella dal 1′, con Calhanoglu e Mkhitaryan al suo fianco; con a destra il supporto di Darmian e non Dumfries, con a sinistra Dimarco. In attacco ancora una volta la coppia Thuram-Lautaro Martinez.