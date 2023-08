Verso Napoli-Sassuolo: Garcia ritrova Kvara. Berardi ancora out

Dopo la bella vittoria di Frosinone, il Napoli targato Garcia vuole continuare a vincere e convincere anche se di fronte ci sarà un avversario ostico come il Sassuolo, che arriva dalla sconfitta con l’Atalanta.

Qui Napoli:

Solito 4-3-3 per Garcia che schiera in difesa ancora l’ex Roma Juan Jesus e davanti ritrova il tridente formato da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, con Lozano che potrebbe lascia Napoli con destinazione Arabia Saudita.

Qui Sassuolo:

Orfano di Berardi, non convocato per un problema muscolare(anche se su di lui c’è sempre la Juventus), il Sassuolo vuole stupire al Diego Armando Maradona e il tecnico neroverde lancia il suo cavallo di battaglia classico(4-2-3-1) con Laurentiè, Defrel e Bajrami dietro a Pinamonti, cercato in passato da Napoli e Lazio.

Napoli-Sassuolo, probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.