Il Milan si prepara ad affrontare il Newcastle in Champions League domani. La sfida è di fondamentale importanza per i rossoneri; c’è una grande notizia, come svelato da La Gazzetta dello Sport: “Leao verso una maglia da titolare, Kjaer out”. L’attaccante Rafael Leão si è lasciato alle spalle il brutto infortunio alla coscia destra riportato nella partita con il Lecce che l’ha costretto a stare lontano dai campi per settimane; ora è pronto a giocare sin dal primo minuto della gara. Simon Kjaer non partirà per Newcastle con la squadra.

Milan | I dubbi rossoneri per la partita

A differenza del recuperato Leão, Kjaer resterà in Italia; al posto del giocatore della Danimarca ci sarà Theo Hernández, il quale farà coppia con Tomori nel reparto centrale della difesa del Diavolo in occasione di Newcastle-Milan. Si dovrà ancora lavorare invece su Noah Okafor, da poco tornato ad allenarsi in gruppo. In merito all’attaccante svizzero, non si sa ancora se partirà per l’Inghilterra con i propri compagni.