Verso Porto-Roma: Rensch out, non partirà con il gruppo

Ranieri con i titolari nei reparti centrocampo e difesa. Qualche dubbio in più in attacco

La Roma, reduce da un periodo positivo in campionato, si appresta nella serata di giovedì a sfidare il Porto nel match valevole per l’andata dei playoff di Europa League. Non ci sono però buone notizie per Ranieri: come riportato dal ‘Messaggero’ il neo terzino giallorosso Rensch non partirà infatti con i compagni per la trasferta portoghese a causa di un lieve stiramento all’adduttore destro.

Ranieri ripropone Hummels e Paredes dal 1′, qualche dubbio in avanti

L’allenatore giallorosso, che aveva concesso un giorno di vacanza a Paredes e Hummels, evitandogli la trasferta di Venezia, li riproporrà entrambi dal primo. A completare il reparto difensivo ci saranno Ndicka e Mancini. Affianco a Paredes agirà l’inamovibile Kone. Qualche dubbio in più in attacco per l’allenatore giallorosso: l’unico sicuro della titolarità è Paulo Dybala; ballottaggi invece per le coppie Pellegrini-Pisilli e Dovbyk-Shomurodov.