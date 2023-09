Verso Real Sociedad-Inter, doppio cambio per Inzaghi | E Thuram sogna un’altra rete

Reduce da un derby prodigioso, l’Inter si appresta a esordire in Champions, e lo farà mercoledì alle 21 contro la Real Sociedad di Mikel Oyarzabal.

Insieme all’entusiasmo dei tifosi neroazzurri di rivedere i propri giocatori in Europa, dopo la finale persa lo scorso anno, aumentano anche i dubbi sulla formazione che verrà schierata da Simone Inzaghi contro gli spagnoli.

Pavard può partire titolare, mentre Frattesi…

Come riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, Pavard debutterà mercoledì con la beneamata, e lo farà probabilmente partendo dal primo minuto al posto di Matteo Darmian; più complesso il discorso legato a Frattesi, che non ha mai giocato titolare in questa stagione, ma scalpita per avere una maglia tra i primi undici, anche se ad oggi sembra difficile immaginare un Inter senza Mkhitaryan, che ha condito il suo ottimo inizio di campionato con 2 gol e 1 assist, o senza Barella, fondamentale sia nella manovra offensiva che in fase difensiva.

Ecco le parole di Matteo Barzaghi: “Ci aspettiamo Pavard, può essere la sua occasione dal 1’ contro la Real Sociedad. E poi c’è Frattesi che scalpita, lo abbiamo visto nel derby. L’ossatura delle prime però non penso che cambierà ecco. L’allenamento di oggi in questo senso non è stato indicativo, domani ci sarà l’unica seduta di allenamento importante per la formazione”.