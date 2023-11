Alla vigilia del match di campionato Roma-Lecce, Francesco Moriero, ex centrocampista di Roma e Lecce, ha parlato dinanzi ai microfoni de La Gazzetta dello Sport e sarebbe intervenuto dicendo che: “Il Lecce ha dimostrato in questa prima fase del campionato di riuscire a proporre in campo il ritmo, che è importante in Serie A e potrà mettere in difficoltà la Roma”.

Roma-Lecce | La prima sfida tra le due nell’era post-Mazzone

Pare davvero che il Lecce possa mettere in difficoltà la Roma, sebbene la squadra di Mourinho conti sulla classe di Romelu Lukaku e anche di Paulo Dybala, il quale è appena tornato. Storicamente parlando questo sarebbe il primo incontro tra Roma e Lecce dopo la dipartita di Mazzone, il quale contribuì a scrivere molte importanti pagine di storia di diversi club italiani, e tra questi anche le stesse Roma e Lecce che si sfideranno domani all’Olimpico alle ore 18.