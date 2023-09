Verso Sassuolo-Juventus, Chiesa e Vlahovic sfidano Berardi: le ultime sulle formazioni

La Juventus non vuole assolutamente invertire la propria rotta che l’hanno portata ad ottenere 3 vittorie ed un pareggio in questo inizio di campionato. I ragazzi di Max Allegri affronteranno il Sassuolo domani pomeriggio alle 18 nella partita valida per la quarta giornata di Serie A. Se la Juventus sta passando un bel periodo di forma, lo stesso discorso non vale per il Sassuolo, dati i soli 3 punti guadagnati in 4 giornate.

Sassuolo-Juventus, Dionisi cercherà di arginare i bianconeri

Il tecnico del Sassuolo, Dionisi, sembra puntare sul suo consolidato modulo 4-3-3 per cercare di contrastare la squadra bianconera. Nel tridente d’attacco, Berardi sarà titolare, anche se il suo futuro potrebbe cambiare già durante la finestra di mercato invernale. D’altro canto, per Allegri, sembra che i cambiamenti principali riguardino le posizioni esterne, con Weah e Cambiaso che sembrano avere un vantaggio su McKennie e Kostic. Chiesa e Vlahovic, invece, sono considerati titolari fissi nel reparto offensivo.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Dionisi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri